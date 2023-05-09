ستاندرد آند بورز تمنح (SRC) تصنيف A- مع نظرة مستقبلية مستقرة

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وكانت شركة (SRC) حصلت مؤخرا على تصنيفات ائتمانية عالية من وكالتي «فيتش» و»موديز» العالميتين، حيث رفعت «فيتش» تصنيف الشركة الائتماني إلى (A+) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، في حين حافظت على تصنيف «موديز» عند (A2) مع رفع النظرة المستقبلية لـ«إيجابية»، إذ تعكس هذه التصنيفات العالية جودة محفظة الشركة ورأسمالها القوي، وذلك في أعقاب ترقيات التصنيف الائتماني الأخيرة للمملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني أن تلك التصنيفات الائتمانية المرتفعة تبرهن على جهود الشركة المستمرة في بناء أعمال مستدامة مدعومة بمحفظة عالية الجودة ومركز مالي قوي، كما تظهر التقييمات الإيجابية الثقة في نموذج أعمال الشركة والنظام البيئي القوي الذي تعمل فيه، وذلك بدعم من المبادرات الحكومية لتنمية اقتصاد المملكة.
وأكد سوسيني، أن الشركة تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات المحلية والدولية وضخ السيولة في سوق التمويل العقاري السكني بشروط مواتية لدعم قدرتنا المستمرة على تعزيز نمو قطاع العقارات السكنية السعودية، وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل.
يذكر أن هذه التصنيفات الائتمانية تدعم جهود الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في معايير وجدوى سوق التمويل العقاري بالمملكة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017، لتكون ركيزة ومحفزا رئيسا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
تصنيف شركة (SRC)
- ستاندرد آند بورز تصنيف «-A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
- فيتش تصنيف «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
- موديز تصنيف «A2» مع رفع النظرة المستقبلية لـ«إيجابية».
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