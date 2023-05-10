شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر تسجل 2550 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء استقرار ملحوظ بسبب هدوء الطلب في الأسواق وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستهل تعاملات اليوم 2550 جنيها للجرام، رغم تحرك السعر العالمي للأونصة لمستوي 2021 دولار في التداولات الفورية، في حين يسجل الطلب على الذهب في مصر هبوط ملحوظ هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2914 جنيها. عيار 21 يسجل 2550 جنيها. عيار 18 يسجل 2186 جنيها. الجنيه الذهب 20400 جنيه. اونصة الذهب 2021 دولارا

سعر الذهب في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات طفيفة خلال تداولات أمس الثلاثاء وذلك قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي تنتظرها الأسواق للبحث عن توجهات البنك الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه القادم، بينما يبقى الدعم في أسواق الذهب من مخاوف الأزمة المصرفية وأزمة سقف الدين.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الثلاثاء بشكل طفيف لليوم الثاني على التوالي بنسبة 0.3% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2026.53 دولار للأونصة لتبقى الأسعار مستقرة فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة منذ اختراق الأسعار لهذا المستوى الأسبوع الماضي.

على المستوى الأسبوعي ارتفعت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.5% في ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، ولكن بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر يوم غد سيكون لها أثر كبير على الأسعار، وفق التحليل الفني لجولد بيليون، ومن المتوقع أن يشهد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي السنوي ارتفاع بنسبة 5% على المستوى السنوي خلال شهر ابريل أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك عند 2% دون تغير عن القراءة السابقة، أما المؤشر الجوهري الذي يستثنى العوامل المتغيرة فمتوقع أن يرتفع بنسبة 5.5% من 5.6%.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أنه إذا جاء تقرير التضخم مرتفعاً سيعمل على زيادة توقعات الأسواق بضرورة استمرار الفيدرالي في الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لأطول وقت ممكن وهو ما سيكون له تأثير سلبي على أسعار الذهب، والتي قد نشهد انخفاضها تحت المستوى 2000 دولار على أن يكون مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة هو ما يوقف الهبوط.

وبالرغم من كون الذهب يعد تحوط ضد التضخم ولكن معدلات الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الحكومية التي تستفيد من ارتفاع الفائدة وتقدم عائد مرتفع للاستثمار فيها.