شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعات الهندسية" يطلق أول بعثة لقطاع الصناعات الكهربائية بمشاركة 30 مسوردا دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية تنظيم بعثة مشتريين دوليين في قطاع الصناعات الكهربائية لعمل لقاءات ثنئاية يتبعها زيارات موسعة إلى مصانع الشركات المصرية، وذلك عبر إطلاق النسخة الأولى من معرض وبعثة Egypt Power Show (EPS) ، في فندق ماريوت مينا هاوس في الفترة من 17-19 يوليو 2023.

وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان له اليوم، إنه بعد النجاح منقطع النظير الذي حققه معرض HATS في نسخه الأربعة الماضية منذ عام 2019، والذي يستهدف قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ وغيرها، فإن المجلس قرر تنظيم بعثة كبيرة في قطاع الصناعات الكهربائية ومعرض كبير على غرار هاتس وسيحمل اسم EPS.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أن معرض وبعثة EPS سيركز على استقدام 30 مشترٍ دولي لمقابلة 25 شركة مصرية لعقد اجتماعات ثنائية وعمل زيارات ميدانية للمصانع المصرية المختلفة والمتخصصة في قطاع الصناعات الكهربائية بغرض التوسع في أعمال هذا القطاع.

ومن جانبها، أعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، تشكيل فريق عمل من المجلس لمتابعة التجهيزات لبعثة ومعرض EPS وكذلك تسهيل عقد اللقاءات والاجتماعات على هامش البعثة، والتي سيجرى التنسيق لها مع كافة الجهات المعنية.

وأضافت، أن بعثة «EPS» أحد أهم الفاعليات التي سينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بشكل مستدام في المستقبل على غرار هاتس بهدف مساعدة المصدريين المصريين المتخصصين في قطاعات الصناعات الكهربائية، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها في ظل الظروف الراهنة

وأكدت "حلمي"، أن بعثة «EPS» يعد الحدث الأكبر والأضخم الوحيد في مصر الذي يخدم الصناعات الكهربائية بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.