الاقتصاد

زاهى حواس يعلن عن بث فليم عن الملكة كليوباترا اليوم

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القاهرة - سامية سيد - قال عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" أنه سيتم عرض فليم وثائقي عن الملكة كليوباترا اليوم 10 مايو، علي Youtube و Local News وAmazon Prime.

 

وأكد "حواس" أن الفليم سيُعرض في نفس اليوم الذي يُعرض فيه فيلم كليوباترا المثير للجدل على Netflix.

 

وشارك في إنتاج الفليم صوفيا عزيز والدكتور زاهي حواس، ومن تصوير كورتيس رايان وودسايد.

 

كما ستشارك فيه الدكتورة كاثلين مارتينيز والدكتورة سحر سليم وآخرين.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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