البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعامت المصريين للأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 17351 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3110 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 20813 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 7221 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4602 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3727 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق، والمشروعات الصناعية والهندسية.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين وذلك لعدد 19.4 مليون سهم بسعر 39.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 770.5 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المالية والصناعية المصرية، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، عدد 1 سهم، 300 ألف سهم، 60 ألف سهم، 286 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي جي بي أوتو، ورواد السياحة-رواد عدد 80 ألف سهم، 6840 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 60 ألف سهم، 850 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو 180 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 100 ألف سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 351.2 ألف سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.74%، وشراء الثانية 50 ألف سهم خزينة.

في سياق آخر أعلنت شركة اودن للاستثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة على تأسيس صناديق استثمار للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية غير المصرفية، وارابيلا للاستثمار العقاري، وتعويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023، وبلغت مبيعات شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، 662.7 مليون جنيه مقابل 863.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 بنسبة انخفاض 23.2%، وبلغ صافي الربح 56.1 مليون جنيه مقارنة مع 151 مليون جنيه بنسبة انخفاض 62.9%.