شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 فى مصر والبورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء استقرار ملحوظ بسبب هدوء الطلب في الأسواق وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستهل تعاملات اليوم 2550 جنيها للجرام، رغم تحرك السعر العالمي للأونصة لمستوي 2021 دولار في التداولات الفورية، في حين يسجل الطلب على الذهب في مصر هبوط ملحوظ هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2914 جنيها.

عيار 21 يسجل 2550 جنيها.

عيار 18 يسجل 2186 جنيها.

الجنيه الذهب 20400 جنيه.

اونصة الذهب 2021 دولارا.



سوق الذهب العالمي سوق الذهب العالمي تحركت أسعار الذهب بشكل ضعيف خلال جلسة اليوم الأربعاء لتشهد تراجع طفيف وسط حالة من عدم اليقين بشأن سقف الدين الأمريكي وتباطؤ النمو الاقتصادي، بينما يستمر تركيز الأسواق اليوم على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم، بحسب gold Bullion

وسيطر التذبذب اليوم على تحركات الذهب لينخفض بنسبة 0.2% ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2029.14 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب ارتفاع ليومين متتاليين لتستقر الأسعار فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

التراجع الطفيف في أسعار الذهب اليوم لا يعكس استمرار انتعاش الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق في ظل استمرار أزمة سقف الدين الأمريكي والمخاوف من تعمق الركود الاقتصادي الأمريكي.

انتهى يوم أمس اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وصناع السياسة الجمهوريين يوم الثلاثاء دون أي تقدم ملموس نحو رفع سقف الدين الفيدرالي، على الرغم من أن الرئيس كرر أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن السداد.

يأتي هذا بعد تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن التأخر أو الإخفاق في اتخاذ قرار رفع سقف الدين الأمريكي سيعمل على انكماش الاقتصاد بشكل حاد، مع إشارتها أنه بداية من شهر يونيو ستكون الحكومة غير قادرة على سداد فواتيرها والتزاماتها ما لم يوافق الكونجرس على رفع سقف الدين.

الذهب استطاع أن يكون منطقة دعم قوية عند المستوى 2000 دولار للأونصة وذلك بعد أن استطاع تسجيل مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 2080 دولار للأونصة بدعم من إشارة البنك الفيدرالي في اجتماعه الأخير إلى إمكانية التوقف المؤقت عن رفع الفائدة الأمر الذي دعم ارتفاع أسعار الذهب.

وتنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأهم هذا الأسبوع حيث تشير التوقعات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي السنوي سيشهد ارتفاع بنسبة 5% على المستوى السنوي خلال شهر ابريل أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك عند 2% دون تغير عن القراءة السابقة، أما المؤشر الجوهري الذي يستثنى العوامل المتغيرة فمتوقع أن يرتفع بنسبة 5.5% من 5.6%.

إذا أظهر تقرير التضخم اليوم انخفاض ملحوظ فسيعمل هذا على زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي سيدعم ارتفاع الذهب بشكل كبير على حساب الدولار الأمريكي، خاصة أن الذهب يجد الدعم على المدى المتوسط من التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادية بالإضافة إلى شبح الأزمة المصرفية الذي يطارد الأسواق المالية.

من جهة أخرى شهد الدولار الأمريكي تعافي اليوم للجلسة الثالثة على التوالي ولكنه يظل ضمن نطاق التداولات الذي يسيطر على تحركاته منذ قرابة 5 أسابيع، حيث تراجع الدعم الذي يحصل عليه الدولار بعد تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى رفع الفائدة من جديد.