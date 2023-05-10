شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس يعلن عن بث فيلم عن الملكة كليوباترا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" أنه سيتم عرض فليم وثائقي عن الملكة كليوباترا اليوم 10 مايو، علي Youtube و Local News وAmazon Prime.

وأكد "حواس" أن الفليم سيُعرض في نفس اليوم الذي يُعرض فيه فيلم كليوباترا المثير للجدل على Netflix.

وشارك في إنتاج الفليم صوفيا عزيز والدكتور زاهي حواس، ومن تصوير كورتيس رايان وودسايد.

كما ستشارك فيه الدكتورة كاثلين مارتينيز والدكتورة سحر سليم وآخرين.