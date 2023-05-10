شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معيط: نستخدم متوسط سعر الصرف من يناير لمارس كل عام فى إعداد الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن سعر صرف الدولار في الحساب الختامى يتم تحديده بناء علي سعر الصرف في 30 يونيو أى بنهاية العام المالي فمثلا فيما يتعلق بالحساب الختامى للعام المالي 2021/2022 تم حساب سعر الصرف في 30 يونيو 2022 ومن ثم فانه يختلف عن سعر الصرف حاليا.

جاء ذلك ردا علي سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول آلية تحديد متوسط سعر الصرف في الموازنة العامة للدولة.

وشرح وزير المالية آلية تحديد شعر الصرف حتى لا يكون هناك لبس لدى النواب في المقارنة بين سعر الصرف حاليا وما كان عليه سعر الصرف في 30 يونيو 2022.

أضاف أن وزارة المالية في اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تستخدم دائما متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس كل عام.

وتابع وزير المالية: بمنتهى الأمانة أن امكانيات الدولة المصرية من العملة الصعبة كافية للغاية وتستطيع الوفاء بكافة تعهداتها.