شكرا لقرائتكم خبر عن مكادى هايتس تطلق مسابقة للفوز بإحدى الوحدات بالمدينة في محافظة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت هبة أبو عيد على الوحدة شخصياً في مكادي هايتس

أطلقت مدينة مكادي هايتس، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية المتكاملة بالبحر الأحمر، مسابقة خاصة لجميع الأسر المصرية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لتمنح الأسرة الفائزة فرصة امتلاك وحدة داخل مدينة مكادي هايتس، والاستمتاع بتجربة الحياة العصرية المتكاملة التي توفرها المدينة الساحرة. شركة أوراسكوم للتنمية هي المطور الأول للمدن المتكاملة الذي يطلق مثل هذه المسابقة الفريدة بهدف خلق أمتع اللحظات مع العائلات والأحباء.

جاءت هذه المسابقة تنفيذاً لرؤية مكادي هايتس التي تستهدف الترويج لمفهوم خلق اللحظات المتميزة، ومنح تجربة حياة مختلفة مدعومة بمرافق متكاملة وبنية تحتية قوية طبقاً لأعلى المواصفات العالمية. وتماشياً مع التزام شركة أوراسكوم للتنمية بتقديم أفضل تجربة لعملائها، أطلقت مكادي هايتس هذه الحملة لتعزيز مفهوم خلق اللحظات السعيدة والانتماء للمجتمع.

أعرب السيد تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس ومدينة O West، عن سعادته بإطلاق ونجاح هذه المسابقة التي استهدفت تشجيع الأسر المصرية على اتباع نمط حياة عصري، والانضمام إلى عائلة مكادي هايتس للاستمتاع بجودة الحياة التي توفرها المدينة، كما سلطت مسابقة مكادي هايتس الضوء على هذه المدينة النابضة بالحياة عبر تقديم كافة الخدمات التي يمكن لأي عائلة الاستفادة منها، حيث تعد بمثابة مثال لمبادرات التنشيط السياحي في ظل الظروف الحالية - مما يوفر فرصة لاستكشاف جمال محافظة البحر الأحمر.

وأضاف دويدار، "تعتبر مدينة مكادي هايتس واجهة نموذجية للحياة ونموذجا لما تتمتع به المدن المصرية من إمكانيات وقدرات هائلة، بما يساهم في رسم صورة ذهنية إيجابية عن مصر وما تمتلكه من مقومات ومقاصد سياحية متنوعة. وتتميز مدينة مكادي هايتس بتصميماتها الإبداعية المبتكرة وخدماتها المختلفة، بما يجعلها مدينة ملائمة لبناء مجتمع نابض بالحياة."

وتم الإعلان عن الفائزة هبة أبو عيد في سحور أقامته مدينة مكادي هايتس في القاهرة، واستلمت الفائزة الوحدة بنفسها في مكادي هايتس.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة مكادي هايتس تقع على خليج مكادي في محافظة البحر الأحمر، على بعد 15 دقيقة من مطار الغردقة الدولي، و20 دقيقة من وسط مدينة الغردقة، و40 دقيقة من مدينة الجونة. وتحتل المدينة موقعًا رئيسياً على ارتفاع يصل إلى 78 متراً فوق مستوى سطح البحر، في أعلى نقطة في خليج مكادي؛ وتوفر إطلالات بانورامية لا مثيل لها على البحر الأحمر، حيث تم تخصيص أكثر من 85٪ من إجمالي أراضيها للمساحات الخضراء والمسطحات المائية والأماكن المفتوحة. وتشمل مدينة مكادي هايتس مركز طبي به عيادة وصيدلية، ونادٍ، وصالة جيم، ومنتزه مائي للأطفال، ومناطق للألعاب، ومطاعم، والكثير من وسائل الترفيه الأخرى. بالإضافة إلى افتتاح مدرسة متروبوليتان لأول فروعها لمرحلة ما قبل التعليم الأساسي في محافظة البحر الأحمر. وتم بناء جميع الملاعب الرياضية وفقًا للمعايير الدولية لمنح العملاء أفضل تجربة والسماح لهم بتقديم أفضل ما لديهم مع تحسين مهاراتهم في بيئة تنافسية صحية.

وتمكنت مكادي هايتس من عمليات التسليم للمرحلة الأولى من مخططها على تسليم 248 وحدة متنوعة بمساحات مختلفة، تتضمن 126 وحدة يتم تسليمها قبل الموعد المحدد بستة أشهر.