شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة مان كرو للمباني المعدنية بقيمة 7 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة مان كرو للمباني المعدنية بحجم تداول 695 ألف سهم بقيمة 7 ملايين جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، وصفقة على شركة مان كرو للمقاولات بحجم تداول 32.8 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون جنيه، وصفقة على شركة مالتي سبيس انفستمنت للاستثمار بحجم تداول 40.5 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.2 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 604.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.8 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.63%، والعرب على 18.75%، واستحوذت المؤسسات على 38.10% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 175.9 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 630.9 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 9.6 مليون جنيه، 801.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 21021 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7291 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4640 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 3780 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1273 نقطة.