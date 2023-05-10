شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تعلن نتائج تحقيق ما تم تداوله عبر وسائل التواصل عن منع محجبات من دخول منشأة سياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيماءً إلى ما تم تداوله عبر منصة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بشأن قيام إحدى المنشآت السياحية بمنع دخول المحجبات من روادها، أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، عدم صحة ما تم تداوله من معلومات، حيث أفادت اللجنة التي قامت الوزارة بتكليفها برئاسة علي حسن مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية، للتفتيش على هذه المنشأة بأنها تأكدت من عدم صحة ما تم تداوله من معلومات.

وأوضح أن اللجنة لاحظت أثناء عملية التفتيش استقبال المنشأة لجميع روادها دون استثناء ووجود عدد من روادها من المحجبات يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويتناولون الأطعمة والمشروبات دون التعرض لأية مضايقات.

كما أفادت اللجنة بوجود ثلاثة محجبات يعملون بالمنشأة مما يؤكد ترحيبها بكافة روادها سواء من العاملين أو الزائرين.

وأشار محمد عامر أنه في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، فإنه لا يحق لأية منشأة فندقية أو سياحية منع المحجبات من الدخول والاستمتاع والحصول على كافة الخدمات المقدمة بها.

كما أوضح ضرورة قيام من يتعرض لمثل هذه التصرفات إن وجدت في أي من المنشآت الفندقية أو السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار بالتقدم بشكوي للوزارة على الخط الساخن 19654، مؤكدًا على أنه في حال التأكد من ثبوت أية من الشكاوى المقدمة تقوم الوزارة على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.