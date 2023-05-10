شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء ذهب: إعفاء واردات الذهب للمصريين بالخارج من الضريبة الجمركية سيحدث استقرار فى سعره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، سيحدث حالة استقرار كبير في سوق الذهب في مصر.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، في تصريحات لبرنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on، الذي تقدمه سارة حازم أن تحويلات المصريين قد قلت بنسبة 23 % ، وبالتالي من لم يأت بدولار سيأتى بذهب والذهب يساوى الدولار.

ولفت الدكتور ناجي فرج، أن الكمية الخاصة بواردات الذهب المعفى من غير محددة الكمية، ومن يريد توريد أي كمية يأتي بها مرحب به، مؤكدا أن القرار سيحدث حالة استقرار واريحية في سوق الذهب، ولن نجد الاضطرابات والتذبذبات القوية غير المبررة والارتفاعات الضخمة في سعر الذهب ، خاصة أن نقص في المعروض كان له تأثير كبير في السوق .

فيما قال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن قرار الحكومة سيقلل الفارق في السعر بين الذهب في مصر والذهب عالميا بشكل كبير وسيكون هناك توازن وتوازى بين السعر العالمى والمصرى.

وأضاف رئيس الشعبة العامة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال البرنامج ، أن هذا القرار سينعكس بالإيجاب على أسعار الذهب في السوق المصرى .