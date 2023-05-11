شكرا لقرائتكم خبر عن تعظيم القيمة المضافة.. كل ماتريد معرفته عن مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن استراجية قطاع البترول تنفيذ عدد من المشروعات والتي تأتى فى إطار تعظيم القيمة المضافة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لدعم الاقتصاد الوطنى، حيث يتم تنفيذ مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول و وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1-يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة لمادة الميثانول المنتجة بشركة إيميثانكس ومادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو والصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية .

2-لإنتاج 21 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد المركزة 85% و66 ألف طن من مادة راتنجات اليوريا فورمالدهيد و53 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن.

3- بالإضافة إلى إمكانية إنتاج راتنجات اليوريا فورمالدهيد المتخصصة بطاقة تصل إلى 42 ألف طن سنوياً.

4- وتدخل منتجاته فى صناعة الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة، التى تحتاجها الصناعة المصرية .

5-وتساهم فيه الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 46% وبنوك وشركات محلية بنسبة 45% و9% اكتتاب عام ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 120 مليون دولار.