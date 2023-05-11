الاقتصاد

تعظيم القيمة المضافة.. كل ماتريد معرفته عن مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول

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القاهرة - سامية سيد - تتضمن استراجية قطاع البترول تنفيذ عدد من المشروعات والتي تأتى فى إطار تعظيم القيمة المضافة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لدعم الاقتصاد الوطنى، حيث يتم تنفيذ مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول و وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1-يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة لمادة الميثانول المنتجة بشركة إيميثانكس ومادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو والصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية .

2-لإنتاج 21 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد  المركزة 85% و66 ألف طن من مادة راتنجات اليوريا فورمالدهيد و53 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن.

 

3- بالإضافة إلى إمكانية إنتاج راتنجات اليوريا فورمالدهيد المتخصصة بطاقة تصل إلى 42 ألف طن سنوياً.

 

4- وتدخل منتجاته فى صناعة الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة، التى تحتاجها الصناعة المصرية .

 

5-وتساهم فيه الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 46% وبنوك وشركات محلية بنسبة 45% و9% اكتتاب عام ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 120 مليون دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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