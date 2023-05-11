شكرا لقرائتكم خبر عن 48.8% نموًا فى مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.. أهم معلومات الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الحكومة جهودها لتوفير حماية اجتماعية للشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية وفى سبيل ذلك خصصت ميزانية ضخمة كمخصصات دعم للمواطنين الأولى بالرعاية رغم الاحتياجات التمويليلة الكبيرة فى موازنة 2023-2024..

1- 529.7 مليار جنيه مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو 48.8%.

2- 127.7 مليار جنيه دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9%.

3- 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

4- 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالى الحالى.

5- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان "محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى" بمعدل نمو سنوى 31.5%.

6- 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.

7- 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14.3%.

9- 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17.5% عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.

10- 111.2 مليار جنيه مخصصات قطاع الصحة بزيادة 13.3 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.

قال وزير المالية محمد معيط في بيان سابق، إن إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/ 2024، يأتى فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمى، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.