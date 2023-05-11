شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة اقتصادية.. ما هى رابطة سوق سبائك الذهب فى لندن (LBMA) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من المصطلحات التي نقرأها أو نسمع عنها عند الحديث عن الذهب ومنها رابطة سوق سبائك الذهب، وهنا بقدم الخليج 365 أبرز المعلومات عن الرابطة، وكذلك دورها فى تقديم تقارير هامة حول حركة الذهب فى العالم.

رابطة سوق سبائك الذهب (LBMA) يقع مقرها فى لندن وهى رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية.

وكشفت الرابطة في آخر تقرير لها أنه مع نهاية ابريل 2023 ارتفعت كمية الذهب المحتفظ بها فى خزائن لندن إلى 8963 طن مرتفعة بنسبة 0.1% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 571.3.7 مليار دولار.

تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا الارتفاع الطفيف في مخزونات الذهب فإن هذا يعني استعداد الأسواق لحيازة المزيد من الذهب خلال الفترة القادمة وهو ما يعكس استقرار الذهب فوق مستويات الـ 2000 دولار للأونصة وتسجيله مستوى قياسي خلال الأسبوع الماضي.