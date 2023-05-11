شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب فى مصر بتعاملات الخميس 11 مايو 2023 والان مع تفاصيل الخبر
أسعار السبائك الذهب اليوم سعر السبيكة الذهب وزن واحد جرام تسجل 2914 جنيها
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7258 جنيها
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14570 جنيها
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29140 جنيها
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 58280 جنيها
سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 90625 جنيها
سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 145700 جنيها
سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 291400 جنيها
أسعار الذهب في البورصة العالمية
وسيطر التذبذب اليوم على تحركات الذهب لينخفض بنسبة 0.2% ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2029.14 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب ارتفاع ليومين متتاليين لتستقر الأسعار فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.
التراجع الطفيف في أسعار الذهب اليوم لا يعكس استمرار انتعاش الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق في ظل استمرار أزمة سقف الدين الأمريكي والمخاوف من تعمق الركود الاقتصادي الأمريكي.
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