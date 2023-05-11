شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون تعلن انضمام الرئيس التنفيذى لمجموعة الإمارات للاتصالات &e لمجلس إدارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مجموعة فودافون يوم الخميس إن الرئيس التنفيذي لأكبر مساهم فيها، مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع، المعروفة أيضًا باسم e &، سينضم إلى مجلس إدارة شركة الاتصالات البريطانية.

وقالت فودافون إن حاتم دويدار والرئيس التنفيذي لشركة e & CEO سيبقى في مجلس إدارتها طالما تحافظ e & على حصتها الحالية البالغة 14.6% وستكون قادرة على ترشيح مدير غير تنفيذي ثان إذا تجاوزت حصتها 20%.

فيما أكد مسئول بشركة اتصالات &e، لليوم السابع، إنضمام حاتم دويدار لمجلس إدارة مجموعة فودافون.

ورفعت مجموعة الإمارات للاتصالات &e حصتها في مجموعة فودافون إلى 14% فى فبراير الماضي، وقالت إن هدفها من الاستثمار لم يتغير عما كان عليه في مايو 2022 اشترت حصة قيمتها 9.8% لتعزيز وتنمية محفظتها الدولية.

واشترت ليبرتي جلوبل فى فبراير الماضي حصة تقارب 5% في فودافون ووصفتها بأنها فرصة للاستثمار، وقالت إنها لن تسعى للحصول على مقعد بمجلس الإدارة أو تقدم عرضًا للاستحواذ.

وقال مايك فرايز الرئيس التنفيذي لليبرتي جلوبل إن سعر سهم فودافون لا يعكس القيمة الأساسية للشركة وفرصها في التحسن.

واشترى قطب الاتصالات الفرنسي خافيير نيل حصة 2.5% في فودافون في سبتمبر، وقال إنه مستعد لتقديم المشورة إلى مجلس إدارة فودافون بشأن استراتيجية المجموعة عندما حلت مارجريتا ديلا فالي محل ريد بصفة مؤقتة في ديسمبر.