شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر البورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، وسيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك، والسويدي إليكتريك، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والشرقية-إيسترن كومباني، وجي بي أوتو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه، ومالت تعاملات المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 17338 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3135 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 20845 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 7237 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4646 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3807 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

كما أعلنت إدارة البورصة، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركة رواد السياحة، خلال جلسة اليوم الخميس، على سعر الإقفال اللحظي.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والبويات والصناعات الكيماوية-باكين عدد 100 ألف سهم، 37.5 ألف سهم، 13.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي ومجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة 17 ألف سهم، 11.9 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 70 ألف سهم، 100 ألف سهم، 62.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بيع المساهمين شركة الصناعات الكيماوية القابضة، والسيد صابر السيد حميد، بيع الأول عدد 10.7 مليون سهم، وبيع الثاني 1.27 مليون سهم بسعر 39.8 جنيه بقيمة إجمالية 426.3 مليون جنيه للأول، 50.5 مليون جنيه للثاني.

وأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 617 ألف سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.75%، وشراء الثانية 50 ألف سهم خزينة.

في سياق آخر أعلنت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، إن محافظ الإسماعيلية وجه خطابًا إلى رئيس مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية، بأنه لا مانع من نقل ملكية الأرض محل العقد المسجل برقم 683 لسنة 1990 شهر الإسماعيلية من الشركة القاسمة (الإسماعيلية/مصر للدواجن) إلى الشركة المنقسمة (الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية) وعدم التعرض لهما في ذلك، وستحاول الشركة فور الانتهاء من نقل الملكية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في مزاولة النشاط الزراعي وتعظيم الإيرادات.

في سياق منفصل أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن الاستثمار في تطوير الخدمات المقدمة من خلال تطبيق ماي فوري بالإضافة إلى التوسع في منظومة البطاقات المصرية وحسابات العملاء وخدمات المرتبات (ماي فورد كارد) ومنظومة المدفوعات اللحظية وخدمات التجار ومنظومة الإثابة والحوافز على تطبيق ماي فور، والتوسع في خدمات التمويل والاستثمار وذلك بما يمثل 266 مليون جنيه في أصول ثابتة بواقع 207 ملايين جنيه أصول ثابتة ملموسة و59 مليون جنيه أصول غير ثابتة غير ملموسة، وتمويل أنشطة التمويل متناهي الصغر بالمجموعة بمبلغ 83 مليون جنيه، والاستثمار المباشر بالشركات 6 ملايين جنيه.