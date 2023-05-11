شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الذهب فى السعودية الآن والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:عيار 24 يسجل 243.97 ريال.
عيار 22 يسجل 223.64 ريال.
عيار 21 يسجل 213.48 ريال.
عيار 18 يسجل 182.98 ريال.
عيار 14 يسجل 142.32 ريال.
أوقية الذهب يسجل 7,587 ريال
الجنيه الذهب يسجل 1,708 ريال
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وأشاد هاني ميلاد جيد بسرعة استجابة دولة رئيس الوزراء للمقترحات التي تقدمت بها الشعبة لوزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن .
وأوضح جيد أن القيمة ضريبة المضافة التي يتم احتسابها علي الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة و مصلحة الضرائب وتقدر بـ 14% من قيمة المصنعية، كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقا .
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