شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يستعرض خدماته مع جمعية رجال أعمال اسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار المجلس التصديري في بيان له اليوم، أن اللقاء استعرض الخدمات المختلفة التي يتيحها المجلس التصديري ومنها دعم الشركات المصرية للتصدير ومنح التدريب اللازم للشركات للتصدير بجانب مساعدة المصدرين في الاشتراك بالمعارض الخارجية .
وحضر اللقاء المهندس محمد هنو رئيس مجلس إدارة رجال أعمال الإسكندرية والمهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة و المهندس مصطفى هيكل رئيس لجنة التصدير والدكتور خالد حافظ رئيس لجنة الاستثمار والتمويل
وتوجهت مي حملي المدير التنفيذي للمجلس التصديري بالشكر لجمعية رجال الأعمال في الاسكندرية على اللقاء المشترك والذي شهد مشاركة موسعة من أعضاء الجمعية والشركات الهندسية المختلفة.
وأشارت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أن الهدف من اللقاء تعريف المجتمع السكندري والشركات الهندسية هناك بالخدمات المختلفة التي يقدمها المجلس
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