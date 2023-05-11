شكرا لقرائتكم خبر عن أوراسكوم للتنمية تبدأ في تسليم أولى مراحل الوحدات السكنية في مدينة O West والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تسليم 1000 وحدة خلال 2023

سميح ساويرس - مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية : تعد مدينة O West أول مشروع سكن أول من مدينة اوراسكوم للتنمية، يتميز بالتكامل بين كافة عناصر المشروع ومدعوم بخبرة عالمية ممتدة لأكثر من 33 عاما.

عمر الحمامصي - الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية: نعمل على تطبيق أفضل معايير التحديث والتطوير التي يشهدها العالم في نماذج بناء وتأسيس والمدن ونحرص على بناء جسر من الثقة بيننا وبين عملائنا، مع الحفاظ على رؤيتنا الخاصة بالتصميمات المختلفة، وبما يلبي احتياجات وطموحات عملائنا.

تامر دويدار - الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم: يمثل احتفالنا اليوم بالبدء بتسليم أولى وحدات O West خير دليل على حرصنا على الإسراع من عمليات البناء لتسليم الوحدات وفقاً للجدول الزمني المحدد وسنقوم خلال هذا العام بتسليم 1000 وحدة.

أعلنت مدينةO West ، إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، عن بدء تسليم أولي وحداتها السكنية بمرحلتي Whyt وTulwa ومن المخطط تسليم أكثر من 350 فيلا بمرحلة Whyt تتنوع بين فيلات مستقلة، وتوين هاوس، وتاون هاوس وتبدأ مساحاتهم من 195 متر مربع إلي 610 متر مربع، أما بالنسبة لمرحلة Tulwa سيتم تسليم حوالي 650 شقة سكنية تتراوح مساحاتهم بين 100 متر مربع حتى 455 متر مربع كاملة التشطيب.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي لمتابعة أحدث تطورات أعمال البناء في مدينة O West، والتي تضم 11 ألف وحدة سكنية متنوعة. حضر المؤتمر الصحفي المهندس سميح ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية، والمهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة اوراسكوم للتنمية، المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر والأستاذ تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم وعدد من وسائل الإعلام وممثلي الحكومة.

أشاد المهندس سميح ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية بجهود جميع العاملين بالشركة ووجه لهم الشكر لحرصهم على الحفاظ على مواعيد التسليم وتنمية مشروعات الشركة ككل على الرغم من التحديات العالمية الحالية، قائلا: "تعد مدينة O West أول مشروع لشركة أوراسكوم للتنمية في القاهرة، ويتميز بالتكامل بين كافة عناصر المشروع ومدعوم بخبرة عالمية ممتدة لأكثر من 33 عاما" وأعرب ساويرس عن سعادته بالبدء بتسليم أولي مراحل الوحدات السكنية بمدينة O West، فضلا عن الالتزام بجودة مستوى المعيشة للعملاء وتقديم خدمات بمواصفات عالمية، اعتمادا على نموذج اعمال الشركة الفريد من نوعه.

وأوضح المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، أن أوراسكوم للتنمية تمكنت من بناء جسر من الثقة مع عملائها قائم على بناء مدن متكاملة نابضة بالحياة، والالتزام بمواعيد التسليم، فضلا عن الحفاظ على الجودة العالية طبقا للمعايير العالمية."

وأضاف الحمامصي " نعمل على تطبيق أفضل معايير التحديث والتطوير التي يشهدها العالم في نماذج البناء مع الحفاظ على رؤيتنا الخاصة بالتصميمات المختلفة، وبما يلبي احتياجات وطموحات عملائنا. تتماشى مدينة O Westالمتكاملة مع رؤية شركة أوراسكوم للتنمية كمطور عالمي يقدم مجتمعات عالية الجودة ومتكاملة وحيوية في مصر وكذلك في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي."

اشاد المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر بالتطور الملحوظ فى مراحل الانشاءات والتأسيس فى مدينة O West كما تعودنا من شركة أوراسكوم للتنمية.

وعبر الأستاذ تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم، عن سعادته بمستوى الإنشاءات التي وصلت له المدينة وما حققته من مبيعات، حيث بلغت 17 مليار و340 مليون جنيه مصري منذ إطلاق المشروع وحتى نهاية 2022، مشيراً إلى أن الشركة حريصة على الإسراع من عمليات البناء والتشييد لتسليم الوحدات في مواعيدها المحددة، منوهاً بأن بدء التسليمات اليوم يُمثل خير دليل على ذلك و ستقوم مدينة O West بتسليم 1000 وحدة خلال هذا العام"

وأضاف دويدار: "معدلات الإقبال على امتلاك وحدات سكنية في المدينة كانت أعلى من المتوقع، وهو ما يؤكد ثقة عملائنا ويعزز من حرصنا على الانتهاء من عمليات الإنشاءات والتسليمات طبقا للمواعيد المقررة وقبلها في كثير من الأحيان."

وجدير بالذكر أن مدينة O West واصلت التأكيد علي مكانتها الرائدة في غرب القاهرة حيث ارتفعت مبيعاتها العقارية لتصل إلي 5,7 مليار جنيه مصري خلال 2022 مما يمثل زيادة 44,3% مقارنة بعام 2021. حيث حققت مدينة O West حوالي 17 مليار و340 مليون جنيه مصري مبيعات عقارية منذ إطلاق المشروع وحتى نهاية عام 2022.