شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.28% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 20744 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 7198 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة.