شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض استراتيجية الوقود الأخضر أمام كبرى شركات هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العديد من اللقاءات والمباحثات، وذلك خلال تواجده في روتردام، ضمن مشاركته في ملتقى الهيدروجين العالمي، والذي يعد أضخم حدث من نوعه في أوروبا، لاستقطاب الاستثمارات الهولندية في القطاعات الصناعية التي تستهدفها المنطقة في خطتها الاستراتيجية 2020/2025، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك من أجل استكمال النشاط المكثف الذي تقوم به الهيئة لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها بما يحقق أهداف التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء.

وقام رئيس الهيئة باستعراض الإمكانيات المتفردة التى توفرها مصر من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة رئيسية لإنتاج وتصدير الوقود الأخضر في الشرق الأوسط وتصديره لقارة أوروبا، وذلك خلال الجلسة الأولى للمنتدى بحضور السفير حاتم عبد القادر سفير مصر لدى هولندا وأحمد أبو طالب عمدة مدينة روتردام وممثلي صندوق مصر السيادى وهيئة الطاقة المتجددة وممثلي شركة توزيع الكهرباء المصرية ومسئولي شركة OCI والتي تعد من أولى الشركات التى تعمل فى مجال الوقود الأخضر داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، حيث نفذت أول مشروع للهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية بالسخنة بقدرة 100 ميجا وات، وذلك بالشراكة مع شركة فرتيجلوب وشركة سكاتك وصندوق مصر السيادى، حيث تم افتتاح المشروع من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 والذي عقد في شرم الشيخ نوفمبر الماضي.

كما عقد رئيس الهيئة، مباحثات هامة مع الرئيس التنفيذي لميناء روتردام، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجالات تداول الوقود الأخضر ليكون مسار الوقود الأخضر من المنطقة الاقتصادية بعد تصنيعه متجه إلى ميناء روتردام بهولندا، تمهيداً لوصوله إلى كافة الأسواق الأوروبية، وأيضاً ليتم تفعيل الممر الأخضر "green corridor" من سنغافورة إلى ميناء روتردام مروراً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يعد لأن يكون ممراً لتموين السفن بالوقود الأخضر، كما سيشمل التعاون أيضاً تبادل الخبرات في تنمية الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن طريق التعاون الفني في مجالات الرقمنة داخل الموانئ، بالإضافة إلى زيادة معدلات التداول بين موانئ الهيئة وميناء روتردام.