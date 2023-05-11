شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو السعودية" تنفى الادعاءات بشأن إيقاف خططها للهيدروجين الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" الإدعاءات التى تزعم بإيقاف خططها للهيدروجين الأزرق مؤقتًا، مشيرة إلى أن هذه الإدعاءات غير دقيقة.

وأكدت أرامكو - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هدفها إنتاج ما يصل إلى 11 مليون طن من الأمونيا الزرقاء، التي تُعد ناقلًا للهيدروجين الأزرق، بحلول عام 2030، يبقى قائمًا دون تغيير، وستواصل العمل مع العملاء المحتملين والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم لتحقق تقدمًا حقيقيًا عبر سلسلة قيمة الهيدروجين الأزرق، ويشمل ذلك الحصول مع "سابك" على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق، بالإضافة إلى تسليم ثلاث شحنات من الأمونيا الزرقاء للعملاء في آسيا.