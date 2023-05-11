شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة بالبورصة بنسبة 2.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 898.2 مليار جنيه إلى 907 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.
وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.26 مليار ورقة منفذة على 374 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.118 مليار ورقة منفذة على 312 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 84.96% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.04%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 7.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 930.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 190.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.4 مليار جنيه، بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 131 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 10.7 مليار جنيه بحجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 321.4 ألف عملية.
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