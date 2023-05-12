«دون أن يكشف عن اسمها» .. إيلون ماسك : مديرة تويتر الجديدة تبدأ مهامها خلال أسابيع

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الخميس تعيين رئيسة جديدة للمنصة، وقال إنها سوف تبدأ عملها في غضون ستة أسابيع. وأشار ماسك إلى أنه سينتقل إلى موقع "رئيس مجلس الإدارة التنفيذي" وكبير المسؤولين التكنولوجيين، على أن تشمل مهامه "الإشراف على الإنتاج وعمليات الأنظمة والبرامج".

وتعرض ماسك لانتقادات واسعة منذ بدء توليه الإشراف على تويتر، على خلفية أن هذا الدور يشغله عن مهامه الأخرى في شركتيه "تسلا" و"سبايس إكس".

وأبدى ماسك عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي، حماسته "لتعيين رئيسة تنفيذية جديدة لإكس تويتر"، من دون أن يكشف اسمها.

وأكد أن المسؤولة الجديدة "ستبدأ مهامها في غضون نحو 6 أسابيع".

وكان مستخدمون للموقع أيدوا في كانون الأول/ديسمبر، تنحي ماسك عن رئاسة الشبكة، على ما أظهرت نتائج استطلاع تعهد الثري الأمريكي المثير للجدل عند إطلاقه بالالتزام بنتيجته.

وأتى الاستطلاع بعد أسابيع من توليه المنصب الأعلى في المجموعة، التي استحوذ عليها في صفقة تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار.

وأشار ماسك إلى أنه سينتقل إلى موقع "رئيس مجلس الإدارة التنفيذي" وكبير المسؤولين التكنولوجيين، على أن تشمل مهامه "الإشراف على الإنتاج وعمليات الأنظمة والبرامج".

وأعلن هذا الأسبوع عزمه على إطلاق خدمة الرسائل المباشرة المشفرة عبر تويتر، إضافة إلى خدمة الاتصالات الصوتية وعبر الفيديو.