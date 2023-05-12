شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة تبحث مع سفيرة نيوزيلاندا سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بإيمى لورنسون سفيرة دولة نيوزيلاندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال السياحة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على العلاقات المتميزة بين مصر ونيوزيلاندا، ومناقشة اهتمام السائح النيوزيلاندى بالسياحة الخضراء والمستدامة والسياحة الثقافية وسياحة المغامرات إلى جانب رغبته فى الاندماج مع المجتمع المحلى فى المقاصد التي يزورها، موضحة أن مصر من المقاصد السياحية المتميزة له؛ لأنها تمتلك فرصاً سياحية كبيرة بما تزخر به من أنماط سياحية متنوعة خاصة السياحة الثقافية التي تحظى بشغف كبير من السائح النيوزيلاندى إضافة إلى اختلاف المواسم المناخية بين مصر ونيوزيلاندا مما يمثل فرصة كبيرة للترويج للمقصد المصرى في نيوزيلاندا، وأن السائح النيوزيلاندى الذى يزور مصر يكون من ذوى الإنفاق المرتفع.



غادة شلبي وإيمي لورنسون

كما تناول اللقاء الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً في صناعة السياحة في مصر، والتي تتمثل أبرز محاورها في إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، بجانب العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية في مصر.

واستعرضت نائب وزير السياحة، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز السياحة الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والتراث الحضارى، وتشجيع المنشآت الفندقية للتحول إلى منشآت خضراء صديقة للبيئة، هذا بالإضافة إلى استعراض المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة التي يزخر بها المقصد المصرى منها السياحة الثقافية والترفيهية والمغامرات وغيرها.



نائب وزير السياحة وسفيرة نيوزيلاندا

وحضر الاجتماع المستشار عمرو عبد الله المشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وإيمان جاويش مستشار السياسات بسفارة نيوزيلاندا بالقاهرة.