شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يصل إلى 2485 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 12-5-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة، بقيمة 15 جنيهًا، ليصل سعر عيار 21 عند مستوى 2485 جنيهًا، ودعوة وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الشركات الهولندية والأوروبية إلى ضخ الاستثمارات فى الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به



أسعار الذهب اليوم الجمعة تنخفض 15 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 2485 جنيها للجرامتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بقيمة 15 جنيهًا، ليصل سعر عيار 21 عند مستوى 2485 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 24 مستوى 2840 جنيهًا، وعيار 18 سجل 2130 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19880 جنيه، واونصة الذهب 2006 دولارا. أسعار الذهب اليوم الجمعة تنخفض 15 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 2485 جنيها للجرامتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بقيمة 15 جنيهًا، ليصل سعر عيار 21 عند مستوى 2485 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 24 مستوى 2840 جنيهًا، وعيار 18 سجل 2130 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19880 جنيه، واونصة الذهب 2006 دولارا.



رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعرض خطة تطوير موانئ الهيئة "اقتصادية قناة السويس" تعرض على شركات هولندية الاستثمار في الهيدروجين الأخضردعا وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الشركات الهولندية والأوروبية إلى ضخ الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به، لاسيما في ضوء أهمية هذه الاستثمارات في ضمان أمن الطاقة واستدامتها للقارة الأوروبية. "اقتصادية قناة السويس" تعرض على شركات هولندية الاستثمار في الهيدروجين الأخضردعا وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الشركات الهولندية والأوروبية إلى ضخ الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به، لاسيما في ضوء أهمية هذه الاستثمارات في ضمان أمن الطاقة واستدامتها للقارة الأوروبية.

أكد "جمال الدين"، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموانئ التابعة لتعزيز تنافسيتها ضمن مثيلتها المجاورة، حيث تم التعاون مع كبرى المشغلين العالميين لإدارة وتشغيل الأرصفة والمحطات لتضاهي الموانئ العالمية، مشيراً إلى العمل على دراسة الحوافز التي تجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ التابعة، والاستفادة من موقعها الجغرافي المميز على ضفتي أهم مجرى ملاحي دولي.



لقاءات مستمرة لوزير الاتصالات مع المسئولين في ألمانيا وزير الاتصالات يواصل عقد لقاءات مع مسئولين ألمان لجذب استثمارات لمصرعقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لقاءات مع مسئولين ألمان، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا فى مجال التحول الرقمي، والخطط التنفيذية التي تقوم بها الوزارة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار في التعهيد. وزير الاتصالات يواصل عقد لقاءات مع مسئولين ألمان لجذب استثمارات لمصرعقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لقاءات مع مسئولين ألمان، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا فى مجال التحول الرقمي، والخطط التنفيذية التي تقوم بها الوزارة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار في التعهيد.

وشملت اللقاءات مناقشة المقومات التى يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأبرز التطورات التى يشهدها، وتسليط الضوء على ما يحظى به القطاع من كوادر شابة متخصصة ومؤهلة على أعلى مستوى للعمل فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسواق المحلية والعالمية، وزار الدكتور عمرو طلعت مركز فيرنرWerner للتجربة والابتكار للصناعة 4.0 وهو مركز بحثى يركز على تقنيات المستقبل بهدف تطوير ابتكارات للمنتجات الصناعية.