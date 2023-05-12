شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفعت قطاعات التجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهم الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء، والبنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، 1%، 0.8%، 0.8%، على التوالى.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 17270.69 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3061.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4641.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 20744.13 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.37% ليغلق عند مستوى 3795.23 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 12.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 682.8 مليار جنيه إلى 685.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 215.4 مليار جنيه إلى 221.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%.
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