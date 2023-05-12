شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 7.8%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 7.1%، يليه قطاع المنسوجات السلع المعمرة بنسبة 5.1%، وصعد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه بنسبة 4.6%، 4.3%، على التوالى، وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.7%، وزاد قطاع العقارات بنسبة 1.5%.

كما ارتفعت قطاعات التجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهم الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء، والبنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، 1%، 0.8%، 0.8%، على التوالى.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 17270.69 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3061.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4641.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 20744.13 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.37% ليغلق عند مستوى 3795.23 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 12.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 682.8 مليار جنيه إلى 685.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 215.4 مليار جنيه إلى 221.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%.