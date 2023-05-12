شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للفنادق تسدد 1.5 مليون دولار مقابل حق انتفاع فندق النيل ريتز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مصر للفنادق، إنها سددت 1.5 مليون دولار مقابل حق انتفاع فندق النيل ريتز عن العام المالي 2022، كما تم سداد مقابل حق الانتفاع عن عام 2023 بالكامل قبل نهاية شهر مارس 2023.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة مصر للفنادق عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، والذي طالب الشركة بسرعة سداد مستحقات وزارة المالية عن مقابل حق انتفاع فندق النيل ريتز عن العام المالي 2022 طبقًا للمطالبة الواردة من وزارة المالية بتاريخ 5 يناير عام 2022 لسداد المقابل المحل لمبلغ 1.5 مليون دولار قيمة مقابل حق الانتفاع عن عام 2022 على أن يسدد في أول يناير وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في هذا اليوم، وذلك تجنبًا لتحمل الشركة لأي غرامات تأخير فى السداد.

أضافت الشركة، أنها أعفت العاملين من تطبيق المساهمة التكافلية بخصم نسبة 1% من العاملين طبقًا للقانون رقم 170 لسنة 2020، وذلك طبقًا لخطاب وزير قطاع الأعمال في 25 أغسطس 2020، بإعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة جزئيًا أو كليًا، موضحة في هذا الصدد أن القطاع السياحي تضرر نتيجة الإعفاء الكلي للفنادق بسبب فيروس كوفيد-19 وما نتج عنه من أثر سلبي على دخول العاملين بالقطاع، وهو ما تم تطبيقه أسوة بالشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات الشقيقة.

جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي طالب الشركة بالالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية باستقطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين بالشركة.

أوضحت شركة مصر للفنادق، أنه جاري العمل بالتنسيق مع شركة إيجوث والمصفي، وكافة الأطراف المعنية لإنهاء التصفية بأسرع وقت ممكن، ومرت عملية التصفية بعثرات كثيرة سواء من قبل محافظة الإسماعيلية أو عدد القضايا المرفوعة على الشركة، وتم مخاطبتها لمعرفة موعد انعقاد الجمعية العامة.

يأتي ذلك بعد مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإسراع في أعمال تصفية شركة الشرق الأوسط، وتحصيل باقي مستحقات شركة مصر للفنادق لدى "الشرق الأوسط" والبالغ قيمتها 4.5 مليون جنيه.