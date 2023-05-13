شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس" تنفذ تداولات بـ2.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.6%، وجاءت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.2%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.8%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وفي المركز الخامس شركة عربية أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.011 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 987.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%، شركة إي في جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 937.6 مليون جنيه بنسبة 5.6%، وحل في المركز الثامن شركة عربية أون ين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 918.3 مليون جنيه بنسبة 5.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا ثاندر لتداول الأوراق المالية والسندات، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 815.4 مليون جنيه، 722.1 مليون جنيه، بنسبة 4.8%، 4.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 17270.69 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3061.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4641.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 20744.13 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.37% ليغلق عند مستوى 3795.23 نقطة.