شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التمويل العقارى تضخ 925 مليون جنيه لشراء وحدات سكنية خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 688 عقدًا بقيمة 925.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير عام 2023 مقابل 850 عقدًا بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 19.1% في عدد العقود، 12.2% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 147.5 مليون جنيه خلال أول شهرين من عام 2023 مقارنة مع 189 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 22%.

وأوضحت الهيئة، فى تقريرها الشهرى لشهر فبراير، أن شركات التمويل العقاري وقعت 9 عقود لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500 جنيه بقيمة 8.4 مليون جنيه خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 107 عقدًا بقيمة 107 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، ووقعت الشركات عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.5 مليون جنيه مقارنة مع 132 عقدًا بقيمة 23.7 مليون جنيه.

ووقعت شركات التمويل العقاري 678 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 916.6 مليون جنيه خلال أول شهرين من عام 2023 مقارنة مع 611 عقدًا بقيمة 1.01 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغ عدد عقود التأجير التمويلى 350 عقدًا خلال أول شهرين من عام 2023 بقيمة 21.1 مليار جنيه مقابل 678 عقدًا بقيمة 11.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 48.4% فى عدد العقود، ونسبة نمو 85.6% فى قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 14.2 مليار جنيه لعدد 521 شركة محيلة فى نهاية فبراير عام 2023 مقابل 10.3 مليار جنيه لعدد 432 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضى بنسبة نمو 27.5% في حجم الأرصدة، و20.6% فى عدد الشركات.