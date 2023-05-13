شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم..المالية: نتطلع لأول إصدار لسندات الباندا باليوان الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 13-5-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أننا نرحب باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وزير المالية: نتطلع لأول إصدار لسندات الباندا باليوان الصينى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أننا نرحب باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ؛ باعتباره منبرًا مهمًا لمناقشة استراتيجيات صياغة الفرص المتاحة، بما يُسهم فى تعميق سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين، وتعظيم الاستثمارات المحلية والدولية بالقطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أننا نستهدف تعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف بين مؤسسات التمويل التنموى الدولية والإقليمية والبلدان النامية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة فى ترويج الفرص الاستثمارية المصرية، وتوسيع دور البنك الآسيوى فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص.

قال الوزير، فى لقائه مع لوكى إيكو وريانتو نائب رئيس الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إننا نتطلع إلى توسيع دور البنك الآسيوى فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبى، موجهًا الشكر للبنك على الدعم المستمر الذى تلقاه مصر من البنك الآسيوى، خاصة فى أهم المشروعات القومية، ونعتز بالتعاون الثنائى المثمر مع البنك ونرحب بحجم المحفظة الاستثمارية للبنك فى مصر التى تجاوزت مليار دولار منذ بدء التعاون المشترك فى 2016، حيث تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك، وأكبر مساهم بالبنك من دول القارة الأفريقية.

وزير التجارة والصناعة يقرر استمرار تشكيل المجالس التصديرية لمدة 6 أشهر

قرر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، استمرار التشكيل الحالي للمجالس التصديرية لمدة 6 أشهر، أو لحين إعادة التشكيل إيهما أقرب، وفق ما جاء في القرار رقم 145 لسنة 2023 .

وجاء في نص المادة الأولي من القرار، يستمر العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية لمدة 6 أشهر أو لحين إعادة التشكيل إيهما أقرب، وجاء في المادة الثانية "ينشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويعمل به اعتبارات من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري 229 لسنة 2020 المشار إليه.

وزيرة التخطيط ومحافظ مصر بـ"الإسلامى للتنمية" يشاركان فى مائدة مجلس البنك

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمجلس محافظي البنك، بعنوان "تعزيز الشراكات بين دول الجنوب لدرء الأزمات"، والمنعقدة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 10-13 مايو الجاري.

وخلال مشاركتها، أشادت الدكتورة هالة السعيد باختيار موضوع المائدة المستديرة لمجلس المحافظين، والذي يتناول التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموًا في "الجنوب العالمي" وذلك في إطار السياق العالمي الحالي للأزمات المعقدة، ويسلط الضوء على أهمية تعميق الجهود المشتركة بين هذه المجموعة من الدول في شكل شراكات بينها.

وأكدت السعيد ضرورة وأهمية الشراكات بين دول الجنوب باعتبارها عامل تمكين حاسم للاستجابة الجماعية للأزمات العالمية الحالية ولتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد ميناء روتردام ويبحث سبل التعاون المشترك

أجرى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جولة تفقدية لموقع شركة OCI بمقرها الرئيسي في هولندا داخل ميناء روتردام، وذلك للاطلاع على مستجدات الأعمال للتجهيزات الخاصة بتموين السفن التي توفرها الشركة لعملائها وكذلك تفقد خزانات الوقود وخاصة الأمونيا وآليات العمل في هذا المجال لتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة أن المنطقة الاقتصادية بصدد الإعلان عن بدء تنفيذ خدمة تموين السفن في موانئها خلال أيام .

وجاءت تلك الزيارة تلبية لدعوة مسئولي الشركة والميناء للدفع بالتعاون المشترك بين الطرفين للعمل في مشروعات الوقود الأخضر وتموين السفن وذلك بحضور السفير حاتم عبد القادر سفير مصر لدى هولندا، وعقب الزيارة قدم مسئولي الشركة عرضاً متكاملاً عن أعمال OCI على مستوى العالم والخطط التوسعية المستقبلية للمجموعة، والمشروعات التي يمكن التعاون المشترك فيها مع المنطقة الاقتصادية وخاصة الموانئ التابعة.

رئيس هيئة الاستثمار يستعرض فرص الاستثمار في مصر مع كبرى الشركات الإماراتية

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عدد من المنظمات والجهات الاستثمارية ومجموعة من الشركات الاماراتية لمناقشة الاستثمار فى مصر أو التوسع فى استثماراتها الحالية، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM2023 في نسخته الثانية عشر المنعقد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023، تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار" واستلام الجائزة الخاصة بفوز الهيئة بجذب افضل مشروع فى منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.