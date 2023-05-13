لأول مرة.. البورصة المصرية تعلن أسعار الذهب عبر موقعها الإلكتروني

الشارقة - اميمة ياسر -

بدأت البورصة المصرية في الإعلان عن أسعار الذهب عبر موقعها الإلكتروني، بالتعاون مع شركة "جولد نت للتجارة" التابعة لشركة إيفولف للاستثمار القابضة المملوكة لرئيس البورصة الأسبق الدكتور سامح الترجمان.

واقتصر إعلان موقع البورصة المصرية على سعر جرام 24 والذي سجل 2882.06، وفقا للعرض فيما سجل 2948.71 جنيها وفقا للطلب.

وواصل سعر الذهب اليوم السبت في مصر تراجعه بحلول تعاملات المساء، حيث هبط سعر الجرام بنحو 60 جنيها مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

ونشر "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1533 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1971 جنيها للجرام.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2300 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2629 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 18400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وفي وقت سابق، صرح رامي الدكاني رئيس البورصة، خلال ورشة عمل للصحفيين، بأن البورصة ستعلن على أسعار الذهب خلال أسبوعين بحد أقصى، وأن هذه الأسعار سيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية في عمل صندوق الاستثمار في الذهب.