شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الذهب: قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك أدى لتراجع الأسعار 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول الذهب بدون جمارك للعائدين من الخارج قرار ممتاز، وتسبب في تهيئة الجو العام لضبط الأسعار، وحقق توازن بين العرض والطلب مما يسبب في وفرة للمطلوب في السوق.

وأضاف هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن أسعار الذهب تراجعت مع الشعور أنه ممكن يكون في وفرة بدخول الذهب لمصر من خلال القادمين من الخارج، موضحا أن القرار في الأسواق سيوازى السعر المحلي مع السعر العالمي.

وتابع: "أصداء القرار بدأت من أسبوع بمجرد طرح الفكرة ومع جدية الحكومة في تنفيذ القرار، وترقب من الجمهور والمستهلكين انتظروا صدور القرار أدى إلى أن طلبات الشراء انخفضت، وفي ناس توقعت أنه ينخفض وحصل توازن ما بين العرض والطلب"، لافتا إلى أن قرار السماح بدخول الذهب بدون جمارك أدى إلى تراجع يتراوح في حدود 15% وهذا كانت النسبة المستهدفة من صدور القرار.