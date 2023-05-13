5 طائرات لرفع تغطية استمطار السحب وتوطين المعرفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن الفضلي اتفاقية لشراء خمس طائرات لصالح البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب؛ أربع منها مجهزة لعمليات الاستمطار، وطائرة خاصة لأبحاث ودراسات الطقس والمناخ، وتعد هذه الطائرات الأحدث من نوعها ومجهزة بجميع التقنيات.

وأكد الفضلي، أن مشروع شراء طائرات الاستمطار، يهدف إلى بناء القدرات الداخلية ونقل وتوطين المعرفة، إلى جانب استدامة الأعمال، ورفع مستوى تغطية وكفاءة عمليات الاستمطار، إضافة إلى خفض التكاليف المصاحبة لتشغيل الطائرات؛ وذلك من خلال توفير طائرات خاصة ومجهزة بتقنيات الاستمطار كافة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها «إن المملكة تعد ثاني دولة في العالم تمتلك هذا النوع من طائرات الأبحاث»، مضيفا أن برنامج الاستمطار الصناعي يهدف إلى تعزيز الموارد المائية، وتنمية الغطاء النباتي، إلى جانب الاستفادة من مصادر المياه المتجددة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف على برنامج استمطار السحب الدكتور أيمن غلام، أن برنامج الاستمطار أكمل مرحلته الثالثة ويستعد لإطلاق المرحلة الرابعة، مضيفًا أن الأعمال التشغيلية للبرنامج حققت نجاحا بنسبة تجاوزت 97%، وأن الدراسات الأولية للهاطل المطري الناتج عن المراحل الثلاث تعطي نتائج أولية تشير إلى كميات هطول بلغت 3.5 مليارات متر مكعب من المياه على المناطق المستهدفة، طبقا لأجهزة قياس كميات الأمطار في المناطق المستهدفة، كما يعمل فريق من المختصين في البرنامج على توثيق جميع البيانات المحصلة؛ ليتم تقييمها من خلال مراكز الأبحاث العالمية ونشرها لاحقا.

وأضاف الرئيس التنفيذي، أن البرنامج أكمل خلال مراحله الثلاث 626.67 ساعة طيران من خلال 190 مهمة استمطار، باستخدام 3405 شعلات على أجواء المناطق المستهدفة، مبينا أن برنامج استمطار السحب يعد أحد مخرجات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

نتائج برنامج استمطار السحب:

