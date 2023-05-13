شكرا لقرائتكم خبر 5 طائرات لرفع تغطية استمطار السحب وتوطين المعرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الفضلي، أن مشروع شراء طائرات الاستمطار، يهدف إلى بناء القدرات الداخلية ونقل وتوطين المعرفة، إلى جانب استدامة الأعمال، ورفع مستوى تغطية وكفاءة عمليات الاستمطار، إضافة إلى خفض التكاليف المصاحبة لتشغيل الطائرات؛ وذلك من خلال توفير طائرات خاصة ومجهزة بتقنيات الاستمطار كافة.
وقال وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها «إن المملكة تعد ثاني دولة في العالم تمتلك هذا النوع من طائرات الأبحاث»، مضيفا أن برنامج الاستمطار الصناعي يهدف إلى تعزيز الموارد المائية، وتنمية الغطاء النباتي، إلى جانب الاستفادة من مصادر المياه المتجددة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف على برنامج استمطار السحب الدكتور أيمن غلام، أن برنامج الاستمطار أكمل مرحلته الثالثة ويستعد لإطلاق المرحلة الرابعة، مضيفًا أن الأعمال التشغيلية للبرنامج حققت نجاحا بنسبة تجاوزت 97%، وأن الدراسات الأولية للهاطل المطري الناتج عن المراحل الثلاث تعطي نتائج أولية تشير إلى كميات هطول بلغت 3.5 مليارات متر مكعب من المياه على المناطق المستهدفة، طبقا لأجهزة قياس كميات الأمطار في المناطق المستهدفة، كما يعمل فريق من المختصين في البرنامج على توثيق جميع البيانات المحصلة؛ ليتم تقييمها من خلال مراكز الأبحاث العالمية ونشرها لاحقا.
وأضاف الرئيس التنفيذي، أن البرنامج أكمل خلال مراحله الثلاث 626.67 ساعة طيران من خلال 190 مهمة استمطار، باستخدام 3405 شعلات على أجواء المناطق المستهدفة، مبينا أن برنامج استمطار السحب يعد أحد مخرجات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
نتائج برنامج استمطار السحب:
- أكمل مرحلته الثالثة ويستعد لإطلاق المرحلة الرابعة.
- 97 % نجاح الأعمال التشغيلية للبرنامج.
- 3.5 مليارات متر مكعب كميات الهطول.
- 626.67 ساعة طيران أكملها البرنامج.
- 190 مهمة استمطار نفذها البرنامج.
- 3405 شعلات استخدمت في الاستمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 طائرات لرفع تغطية استمطار السحب وتوطين المعرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.