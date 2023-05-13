شكرا لقرائتكم خبر تحويل القطاع الزراعي للشبكة الكهربائية ووقف استهلاك الوقود السائل في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الشركات والمشاريع الزراعية الكبرى دور برنامج إزاحة الوقود السائل والتحول لاستخدام الشبكة الكهربائية في تحقيق تنمية وتعزيز دور القطاع الزراعي بالمملكة؛ لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع وفق رؤية 2030.

وأوضح رئيس الفريق الزراعي للبرنامج محمد العبداللطيف خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بمقرها بالرياض للشركات والمشاريع الزراعية الكبرى، أن البرنامج يتضمن مسارات عمل عدة لقطاعات مختلفة، ومن ضمنها القطاع الزراعي، مبينا أنه يهدف إلى تقليل استهلاك الوقود السائل بنسبة 95% بحلول 2030، واستبدال مصادر الطاقة الحالية بمصادر طاقة بديلة وتتمثل في الاتصال بالشبكة الكهربائية، إضافة إلى تعزيز القدرة التشغيلية، وتقليل العوامل الخارجية المؤثرة على استدامة قطاعات «البيئة».

وأبان العبداللطيف خلال الورشة التي حضرها ممثلون من وزارة الطاقة، وصندوق التنمية الزراعية والشركة السعودية للكهرباء، وأعضاء فريق المسار الزراعي، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقود المسار الزراعي في البرنامج؛ لتحقيق التكامل من خلال ربط المزارع بالشبكة الكهربائية، وتخفيض استخدام الوقود السائل، مؤكدا أن البرنامج يتحمل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية حتى الوصول إلى بوابة المزرعة، ويوفر قروضا ميسرة؛ لتنفيذ التعديلات الداخلية اللازمة، إلى جانب إسهامه في تحقيق الاستدامة للقطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي للمملكة.

وأشار إلى أن طريقة تنفيذ البرنامج تتضمن 3 خطوات؛ الأولى طلب بيانات المزرعة المستهلكة للوقود؛ لتوليد الكهرباء وتقدير الأحمال الكهربائية، والثانية التخطيط لإيصال الخدمة، وتشمل استكمال الإجراءات لإيصالها، وتحديد المدة الزمنية اللازمة، ليتم بدء عمل التغيرات الداخلية المطلوبة من قبل المزرعة لتتوافق مع مصادر الطاقة، وتتضمن الخطوة الثالثة البدء في التنفيذ، وإيصال الشبكة الكهربائية، إلى جانب التكامل مع الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن البرنامج سينفذ عبر 3 مراحل؛ الأولى تضم كبريات الشركات الزراعية بالمملكة، فيما ستكون المرحلة الثانية لكبار المزارعين ويتم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بينما ستكون المرحلة الثالثة لبقية المزارع المستهدفة بالإزاحة، وتتضمن منصة تمكنهم من الاستفادة من البرنامج في التحول من استخدام الوقود السائل إلى استخدام الشبكة الكهربائية؛ لتعزيز الإنتاج الزراعي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

برنامج إزاحة الوقود السائل والتحول لاستخدام الشبكة الكهربائية في القطاع الزراعي







%95 نسبة تقليل استهلاك الوقود السائل المستهدفة بحلول 2030



الاستبدال بمصادر طاقة بديلة تتمثل في الاتصال بالشبكة الكهربائية



البرنامج يتحمل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية حتى بوابة المزرعة



يوفر البرنامج قروضا ميسرة؛ لتنفيذ التعديلات الداخلية اللازمة



يسهم في تحقيق الاستدامة للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للمملكة



3 خطوات لتنفيذ البرنامج

طلب بيانات المزرعة المستهلكة للوقود؛ لتوليد الكهرباء وتقدير الأحمال الكهربائية

التخطيط لإيصال الخدمة، واستكمال الإجراءات لإيصالها، وتحديد المدة الزمنية اللازمة

البدء في التنفيذ وإيصال الشبكة الكهربائية إلى جانب التكامل مع الجهات ذات العلاقة

3 مراحل لتنفيذ البرنامج