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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرامكو السعودية نفت تقارير إعلامية تشير إلى أنها تعمل على إيقاف خططها للهيدروجين الأزرق موقتا.

وقالت الشركة في بيان لها إن هذه الادعاءات غير دقيقة قطعا.

وأكدت أن هدف الشركة لإنتاج ما يصل إلى 11 مليون طن من الأمونيا الزرقاء، التي تعد ناقلا للهيدروجين الأزرق، بحلول 2030، يبقى قائما دون تغيير.

وأوضحت أرامكو السعودية أنها تواصل العمل مع العملاء المحتملين والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وتحقق تقدما حقيقيا عبر سلسلة قيمة الهيدروجين الأزرق.

وأشارت إلى أن ذلك يشمل الحصول مع سابك على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق، إضافة إلى تسليم 3 شحنات من الأمونيا الزرقاء للعملاء في آسيا.