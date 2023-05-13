شكرا لقرائتكم خبر لجنة الحج والعمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح نائب رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة محمد بن بادي أهمية التعاون بين اللجنة والنقابة لتحقيق الموجهات العامة، منوها لتجاوب النقابة وبقية الجهات ذات العلاقة التي من شأنها إخراج موسم خال من المعوقات.
وأكد أن اللجنة تدخلت عقب ورود أوامر إسناد بمخالفات وغرامات على شركات قطاع العمرة في نهاية الموسم، الأمر الذي احتاج إلى مراجعات مع الجهات ذات العلاقة والتي لا تألو جهدا في الدعم والمساندة.
وأشار إلى أن اللقاء ناقش مخالفات الإسناد التي رصدت على شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين، وبحث كيفية الاطلاع عليها ومراجعتها، مبينا أن النقابة العامة للسيارات ستضطلع بإفادة الشركات والمؤسسات خلال أسبوع عمل بأوامر الإركاب والفواتير.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الحج والعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.