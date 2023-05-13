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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بمكة المكرمة والنقابة العامة للسيارات اتفقتا على تشكيل فريق عمل للتحضير المبكر لموسم عمرة عام 1445هـ، وتعضيد التعاون بين الجانبين لتلافي المعوقات والصعوبات التي واجهتها الشركات والمؤسسات في موسم 1444هـ.

وأوضح نائب رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة محمد بن بادي أهمية التعاون بين اللجنة والنقابة لتحقيق الموجهات العامة، منوها لتجاوب النقابة وبقية الجهات ذات العلاقة التي من شأنها إخراج موسم خال من المعوقات.

وأكد أن اللجنة تدخلت عقب ورود أوامر إسناد بمخالفات وغرامات على شركات قطاع العمرة في نهاية الموسم، الأمر الذي احتاج إلى مراجعات مع الجهات ذات العلاقة والتي لا تألو جهدا في الدعم والمساندة.

وأشار إلى أن اللقاء ناقش مخالفات الإسناد التي رصدت على شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين، وبحث كيفية الاطلاع عليها ومراجعتها، مبينا أن النقابة العامة للسيارات ستضطلع بإفادة الشركات والمؤسسات خلال أسبوع عمل بأوامر الإركاب والفواتير.