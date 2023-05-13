نمو الأنشطة التعدينيةفي منطقة المدينة 50% بالربع الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت 5 أنشطة اقتصادية في منطقة المدينة المنورة نموا إيجابيا خلال الربع الأول، تتصدرها الأنشطة التعدينية بنسبة تجاوزت 50%.

وأوضح التقرير ربع السنوي لغرفة المدينة المنورة أن الأنشطة الأكثر نموا في المنطقة تمثلت في الأنشطة التعدينية بنسبة 52.2%، تليها أنشطة الخدمات الاجتماعية والأنشطة الفنية الترفيهية بنسبة 26.3% و18.6%، على التوالي، فيما حققت أنشطة النقل والتخزين 17.5%، والأنشطة السياحية 13.6%، والعقارية 13.6%.

وأشار إلى أنه بحسب قاعدة بيانات المنتسبين بالغرفة بلغ العدد الإجمالي للسجلات التجارية النشطة بمنطقة المدينة المنورة نطاق عمل غرفة المدينة بنهاية الربع الأول 2023م 52,830 سجلا تجاريا بانخفاض 0.9% مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، وبارتفاع 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2022م.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور خالد الدقل إلى أن الغرفة أعدت التقرير بهدف التعريف باقتصاد منطقة المدينة المنورة ونسبة مساهمة كل قطاع فيه وحجم التوظيف في كل قطاع، والوقوف على أبرز الأنشطة التي تحتاجها المنطقة والمحافظات التابعة لها.

الأنشطة الأكثر نموا

