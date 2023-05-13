3 تحسينات لـ«قرة» تدعم استقرار موظفات القطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية 3 تحسينات جديدة على منتج دعم ضيافة الأطفال (قرة) من خلال تطوير الآلية الخاصة بالمنتج؛ لتعظيم استفادة العاملات السعوديات وتحفيزهن ورفع نسب مشاركتهن في سوق العمل ودعم استقرارهن الوظيفي والأسري.

وأوضح الصندوق في بيان له، أن التحسينات الجديدة؛ تضمنت تغطية 50% من التكلفة الشهرية لمركز ضيافة الأطفال على ألا يتجاوز مبلغ الدعم 1600 ريال لكل طفل من أطفال الموظفة؛ وذلك خلافا لما كان سابقا؛ حيث كان الصندوق يسهم بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى طفلين في السنة الأولى من الدعم؛ في حين أصحبت مدة الدعم مفتوحة في التحسينات الجديدة وغير محددة بعدد سنوات وتقاس بعمر الطفل من 0-6 سنوات على عكس ما كان سابقا؛ حيث كانت مدة الدعم أربعة أعوام.

ونصت التحسينات الجديدة لمنتج دعم ضيافة الأطفال (قرة) على عدم وجود حد أعلى للأطفال لاستفادة الموظفة من الدعم وذلك خلافا للآلية السابقة والتي تقتضي بحد أقصى طفلين للاستفادة من المنتج.

وتأتي التحسينات وجوانب التطوير على منتج (قرة) انعكاسا لإعادة تصميم البرامج وفق استراتيجية الصندوق الجديدة؛ بالإضافة لعقد عدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل والغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة والاستماع لملاحظات ومقترحات المستفيدات من المنتج وأصحاب الأعمال .

ويسعى الصندوق من وراء إجراء التحسينات والتعديلات على كافة منتجاته دون استثناء؛ إيمانا منه بأهمية تنمية رأس المال البشري من خلال تحقيق الاستفادة من منتجاته بين أوساط أبناء وبنات الوطن ورفع نسب مشاركتهم في سوق العمل وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين النوعي، تماشياً مع مستهدفات رؤية الوطن الطموحة.

يذكر أنه تم إعادة تصميم برامج صندوق تنمية الموارد لينبثق منها 8 برامج رئيسة منها برنامج التمكين الذي يهدف إلى

توفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الخاص لضمان استقرارهم وظيفيا وتحقيق الاستدامة.

برنامج قرة:

التحسينات الجديدة:

تغطية 50% من التكلفة الشهرية بحد 1600 ريال لكل طفل.

مدة الدعم مفتوحة وتقاس بعمر الطفل من 0-6 سنوات.

عدم وجود حد أعلى للأطفال لاستفادة الموظفة من الدعم.

الشروط السابقة:

تغطية 800 ريال من التكلفة في السنة الأولى من الدعم.

مدة الدعم محددة بعدد أربعة أعوام ولا علاقة لها بالعمر.

حد أقصى طفلين للاستفادة من المنتج.