شكرا لقرائتكم خبر عن 5.6 مليار جنيه لاستكمال أعمال توصيل الإنترنت فائق السرعة فى 1468 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تخصيص 5.6 مليار جنيه، لاستكمال توصيل شبكة الألياف الضوئيّة، لعدد 1468 قرية، لتوصيل هذه القرى بالإنترنت فائق السرعة، خلال خطة العام المالى الجديد 23/2024.

وأوضح التقرير، أنه تم تخصيص نحو 25 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية الـمحليّة بالـمُحافظات، وتعزيز قُدرتها على الوفاء بمُتطلّبات تنفيذ البرامج التنموية الـمُتعلّقة بخدمات الطُرُق والإنارة والتحسين البيئي والأمن والـمرور وتدعيم احتياجات الوحدات الـمحليّة، واتساق خطة نمط توزيع الاستثمارات الـمحليّة مع خطة الدولة لتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات، وتحقيق التنمية الإقليميّة الـمُتوازنة.

في ظل نتائج تقارير الـمُتابعة التي أعدّتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة، للتقدّم الـمُحقّق في أهداف التنمية على مُستوى الـ 27 مُحافظة، وكذا دليل التنافسيّة الصادر في هذا الشأن، ولرصد مُؤشّرات الأداء والوقوف على السياسات والبرامج التي يتعيّن تفعيلها لدعم تنافسيّة الـمُحافظات، ولتسريع وتحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة على الـمُستوى الـمحلي، وبما يتوافق مع الأهداف الإنمائيّة الـمُناظرة على الـمُستوى القومي.