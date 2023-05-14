شكرا لقرائتكم خبر إطلاق هاكاثون مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات هاكاثون مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتعاون مع مسرعة (New Native) لبناء نماذج مؤهلة للدخول في الدفعة الأولى من مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي (GAIA) خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو في مدينة الرياض.

ويهدف الهاكثون إلى دعم جميع الفئات التي لديها فكرة أو نموذج أولي في مجال الذكاء الاصطناعي، لتمكينهم وتحويل هذه النماذج إلى شركات ناشئة وزيادة عدد رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر تقديم العديد من الدورات بإشراف خبراء متخصصين في هذا المجال، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، والدعم الإضافي لتطوير النموذج الأولي والتأكد من جاهزيته، ومنح المستفيد ميزة تنافسية، وكذلك العمل على تطوير القدرات الناشئة في هذا المجال.

ويأتي إطلاق الهاكاثون ضمن مخرجات الاتفاقية التي وقعتها «سدايا» مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، خلال مؤتمر ليب 23؛ لتمكين مسرعات الأعمال التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعلى الراغبين الانضمام إلى الهاكاثون والاطلاع على مزيد من المعلومات زيارة الرابط: https://lablab.me/event/gaia-hackathon.

وتهدف مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي (غاية) (GAIA) لتحويل الأفكار المبتكرة في الذكاء الاصطناعي إلى أعمال ناجحة.

مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي:

