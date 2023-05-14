شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "جهاز النوبارية الجديدة" فى جولة مسائية لمتابعة أعمال التطوير بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة مسائية لمتابعة اعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمدينة النوبارية الجديدة، شملت المرور على موقع توسعات وتجديد موقف الإسكندرية، مؤكداً أنه سيكون خطوة فعَّالة لمنع تكدس السيارات وتسهيل حركة المرور لأهالي النوبارية الجديدة، وذلك في إطار سعي جهاز المدينة لرفع مستوى الخدمات والمرافق.

كما تفقد المهندس أحمد إسماعيل، أعمال رفع كفاءة وتطوير مدخل مدينة النوبارية ضمن أعمال التجميل الجارية، موجهاً إدارة الزراعة والتجميل بالاهتمام بمداخل مدينة النوبارية الجديدة والمناطق الخضراء ونظافتها.

كما تفقد "إسماعيل" الأعمال الجارية بمنطقة 20 عمارة واستمع إلى شكاوى عددٍ من المواطنين، مؤكداً سرعة حل المشكلات بشكل سريع وجذري، بجانب المرور على مناطق العمل بالمدينة.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة التعامل بحزم مع الإشغالات والتعديات التي من شأنها إعاقة سير المواطنين، مؤكداً السعي الدائم والمستمر لتطوير جميع الخدمات والمرافق بمدينة النوبارية الجديدة.