سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 14-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم، الأحد، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

طرح سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

قدر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.