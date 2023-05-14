قفزة في سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، حيث قفز الجرام 75 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي"

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1583 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2036 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 2375 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2714 جنيها للجرام.

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 19 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2010 دولارات بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، بتراجع قدره نحو 0.21% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.