شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع التوطين في شركات التأمين إلى 79% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق قطاع التأمين نموا بنسبة 26.9% في 2022 ، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 53 مليار ريال، حيث شهد كل من التأمين الصحي والمركبات وتأمين الحماية والادخار ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الأقساط المكتتبة.

وأظهر التقرير السنوي الـ16 عن سوق التأمين في المملكة، الصادر عن البنك المركزي السعودي «ساما»، ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 79% في 2022م، مقارنة بـ77% في 2021م.

وأوضح تقرير البنك المركزي السعودي بلوغ أرباح قطاع التأمين 689 مليون ريال خلال 2022م، مقارنة بصافي خسارة بلغ 47 مليون ريال في 2021م، حيث تحسن دخل عمليات التأمين.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي في 2022 ليصل إلى 2.09%، مقارنة بـ1.91% في 2021؛ نتيجة إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة.

كذلك حافظ معدل الخسارة الإجمالية للقطاع على ثباته عند 83.4% في 2022.

وأبرز التقرير السنوي لسوق التأمين في المملكة التطورات التنظيمية في القطاع، التي منها إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث صيغ نموذجية لعدد من المنتجات التأمينية.

وتعد هذه التطورات بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود البنك المركزي السعودي في تطوير القطاع وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.

قطاع التأمين 2022

معدل النمو 26.9%

إجمالي الأقساط المكتتبة 53 مليار ريال

النتائج المالية

2022 أرباح 689 مليون ريال

2021 خسارة 47 ميلون ريال

نسبة التوطين في الشركات

79 % في 2022

77 % في 2021