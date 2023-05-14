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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أعلن عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة افتراضيا (عن بعد)، داعيا الأعضاء الأساسيين والمنتسبين للحضور في تمام الساعة الواحدة من مساء اليوم الاثنين 22 مايو 2023. ويتضمن الاجتماع التصويت على ثلاثة بنود رئيسة تشمل: اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة لعام 2022م، وإقرار حسابات الهيئة الختامية للعام المالي 2022، إضافة لتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه. ونوهت الهيئة أن التصويت وحضور الاجتماع يقتصر على الأعضاء الأساسيين والمنتسبين حاملي العضويات سارية المفعول، وسيكون بإمكان الأعضاء التصويت الكترونيا عبر حساب العضو في نظام قيمة الالكتروني وذلك ابتداء من الأحد 14 مايو 2023.

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