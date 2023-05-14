فيتش وموديز تمنحان (SRC) تصنيفات ائتمانية عالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - على تصنيفات ائتمانية عالية من وكالتي فيتش وموديز العالميتين، حيث رفعت «فيتش» تصنيف الشركة الائتماني إلى (A+) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، في حين أكدت «موديز» على تصنيف الشركة (A2) مع رفع النظرة المستقبلية لـ «إيجابية».

وتعكس هذه التصنيفات العالية جودة محفظة الشركة، ورأس مالها القوي، إذ تأتي هذه التصنيفات في أعقاب ترقيات التصنيف الائتماني الأخيرة للمملكة، مما يعكس الزخم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات المهمة التي تقود النمو الاقتصادي للمملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن قرار فيتش وموديز برفع التصنيفات الائتمانية للشركة جاء ليبرهن على جهودها المستمرة في بناء أعمال مستدامة مدعومة بمحفظة عالية الجودة ومركز مالي قوي، حيث تظهر التقييمات الإيجابية الثقة في نموذج أعمال الشركة والنظام البيئي القوي الذي نعمل فيه، وذلك بدعم من المبادرات الحكومية لتنمية اقتصاد المملكة.

وأكد أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تتطلع قدمًا إلى زيادة حجم الاستثمارات المحلية وكذلك الاستثمارات الدولية في المستقبل القريب، وذلك للإسهام في ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري السكني بشروط مواتية ومن ثم دعم قدرتنا المستمرة على تعزيز نمو قطاع العقارات السكنية السعودية وزيادة نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني منحت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، تصنيف «-A» على مستوى الائتمان العالمي وKsaAAA على مستوى الائتمان المحلي بنظرة مستقبلية مستقرة.

يذكر أن التصنيفات الائتمانية تدعم جهود الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في معايير وجدوى سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017، لتكون ركيزة ومحفزا رئيسا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.

تصنيف شركة (SRC)

