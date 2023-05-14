77 اتفاقية بقيمة 5.4 مليارات دولار خلال اجتماعات البنك الإسلامي السنوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جدة، توقيع 77 اتفاقية تمويل مع 24 بلدا عضوا بقيمة 5.4 مليارات دولار، مع التركيز على قطاعات الرعاية الصحية، والزراعة، والأمن الغذائي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم، والدعم الإنساني، وغيرها، كما تضمنت إطلاق العديد من المشاريع الهامة.

وحضر الاجتماعات التي استمرت أربعة أيام، بفندق ريتز كارلتون جدة، 4452 مشاركا من 90 بلدا، إضافة إلى مشاركة 89 منظمة شريكة دولية وإقليمية، بهدف الارتقاء بجهود التنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالمجموعة.

وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر «تباحثنا مع بلداننا الأعضاء وشركائنا خلال الأيام الأربعة الماضية حول مجموعة واسعة من الموضوعات الإنمائية، وتداولنا بشأن عدد من القضايا بالغة الأهمية المتعلقة بمستقبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واتخذنا العديد من القرارات المهمة.

وستمكن النتائج التي تمخضت عنها هذه الاجتماعات السنوية من تمهيد الطريق لمزيد من النجاح بإذن الله تعالى». وتنوعت أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2023 ما بين الجلسات الحوارية، والنقاشات التفاعلية، والندوات الفنية، التي بحثت طيفا واسعا من القضايا الملحة المتمثلة في الحد من الفقر، وتطوير البنى التحتية، وتمكين المرأة والشباب، وتغير المناخ.

إطلاق 7 مشاريع

وأطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية 7 مشاريع رئيسة، ووقعت عددا من الاتفاقيات لتترجم التزامها بتمويل ستة مشاريع في مجال التنمية المستدامة بقيمة تزيد على 558 مليون دولار تركز على دعم النمو الشمولي، وتطوير البنى التحتية في الدول الأعضاء بالبنك.

تحديث استراتيجية

وحفلت الاجتماعات السنوية المجموعة بتحديث الاستراتيجية للشراكة القطرية لأوزبكستان، وباكستان، والنيجر، والتي سيتم من خلالها تفعيل آلية التفاعل القطري بين الدول الثلاث بهدف دعم معدلات التنمية والنمو متعدد الأطراف.

وفيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية المقدمة في إطار الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، الذي يتولى البنك إدارته بتكليف من وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وقعت المجموعة 7 اتفاقيات لمشاريع تتعلق بالتنمية المستدامة في أفغانستان بقيمة تبلغ 8.09 مليارات دولار، تشمل منحا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

صندوق العيش

وأطلق البنك الإسلامي للتنمية وشركاؤه الدوليون في التطوير المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة الذي يديره البنك، وذلك في إطار تجديد موارد الصندوق، حيث التزم البنك بتقديم مساهمة بمقدار 325 مليون دولار كقروض ميسرة للغاية، ليصل إجمالي مساهمة مجموعة البنك من المنح المقدمة للصندوق إلى 200 مليون دولار.

التمويل الذكي

واستعرضت اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي الإسلامي للتنمية السنوية مبادرة التمويل الذكي للتعليم؛ معلنة تخصيص أول دفعة تمويل تقدر بـ 280 مليون دولار في التمويل المبتكر للتعليم، من خلال الشراكة العالمية للتعليم والبنك الإسلامي للتنمية؛ وذلك ضمن مبادرة تمويل التعليم الذكي لمجموعة التنسيق العربي، لصالح دول الكاميرون وجمهورية قرغيزستان وأوزبكستان.

وستكون هذه الدول أول من يحصل على التمويل في إطار المبادرة للنهوض بقطاع التعليم ودعم البرامج الفعالة والمستدامة التي ستمكن ملايين الفتيان والفتيات في تلك الدول من الالتحاق بالمدارس وبدء رحلتهم التعليمية.

عروض تقديمية

وأطلقت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، العروض التقديمية لفرص الأعمال في أربعة بلدان مختارة «أذربيجان وإندونيسيا وموريتانيا والأردن».

وكانت العروض التقديمية عبر ثلاث جلسات حوارية ناقشت الجلسة الأولى فرص الأعمال في السياحة والأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر ، أما الجلسة الثانية تناولت مواجهة التحديات الحالية في تمويل الأمن الغذائي، وتعزيز السياحة المستدامة ونمو الاقتصاد الأخضر العالمي.

وفي الجلسة الثالثة طرحت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مقترح جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر والحلول لمواجهة تحديات الاستثمار في الأمن الغذائي والسياحة والاقتصاد الأخضر للبلدان المختارة.